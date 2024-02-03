Події

15:02 03.02.2024

У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

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У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора Стегачова Олега, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зазначений пілот ПКС Росії народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (в/ч 06987) - він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей. Унаслідок атаки Олег Стегачов дістав вогнепальні поранення. Вижив чи ні - уточнюємо", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Теги: #розстріл #злочинець #пілот #гур_міноборони

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