Встановлено особу російського командира, який віддав наказ розстріляти цивільних у Куп'янську

Служба безпеки за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ідентифікувала особу російського командира, який причетний до розстрілу трьох цивільних мешканців Куп’янська 2 жовтня цього року.

"Йдеться про громадянина рф Андрія Сиротюка – командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ", - повідомляє СБУ.

За даними слідства, російські військові перевдягнулися у цивільне вбрання і під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська. Вони майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України. Як зазначають в СБУ, таким чином окупанти хотіли посіяти паніку у Куп’янську.

Слідчі СБУ розслідують дії російських військових за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Також триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.