Події

13:18 03.02.2024

За підозрою у вбивстві 15-річної Пиявчик поліцейські затримали неповнолітнього юнака

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За підозрою у вбивстві 15-річної Мішель Пиявчик поліцейські затримали 16-річного хлопця, з яким вона познайомилася незадовго до смерті, повідомляє в суботу ГУ Нацполіції Одеської області.

Наразі вирішується питання про повідомлення юнаку про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, правоохоронці розшукали в Березівському районі Одеської області безвісти зниклу дівчину з ознаками насильницької смерті на четвертий день її пошуків. Про зникнення неповнолітньої мешканки Одеського району 30 січня до територіального підрозділу поліції повідомила її бабуся.

Попередньо встановлено, що зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу завдав дівчині ушкоджень, не сумісних із життям. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Щоб приховати злочин, молодик закидав тіло вбитої мотлохом.

З місця події поліцейські вилучили докази, які направлять на експертизу. Також криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області за допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитої і фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність молодика до скоєння цього злочину.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Теги: #вбивство #поліція #одеська_область

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