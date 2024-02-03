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12:16 03.02.2024

Сирський відвідав підрозділи, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку

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Сирський відвідав підрозділи, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Оперативна обстановка залишається напруженою. На всіх ділянках фронту тривають важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви. Олександр Сирський заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника на основі результатів ведення розвідки", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За підсумками нарад з метою розв'язання проблемних питань, критично важливих для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил і засобів.

"Як визначив генерал-полковник Олександр Сирський, головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування всіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #зсу #сирський

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