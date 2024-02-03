Поліція ідентифікувала двох дітей, які загинули в Покровському районі 6 січня - МВС України

Поліцейські ідентифікували двох дітей, загиблих у Покровському районі Донецької області внаслідок обстрілу 6 січня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, знайдених на місцях ракетного удару Росії в Покровську та селі Рівне. Вдалося встановити ще двох загиблих: у Рівному - 7-річного хлопчика, у Покровську - 14-річного", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

У міністерстві нагадали, що жертвами атаки 6 січня стали 11 осіб, із них 5 дітей. На сьогодні поліцейські ідентифікували 9 загиблих.

Залишається встановити ще 2 загиблих дітей - хлопчиків 9 і 16 років. Ідентифікація триває.