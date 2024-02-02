Події

23:15 02.02.2024

Унаслідок ракетної атаки, попередньо, є влучання в Миргородському районі - Полтавська ОВА

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Унаслідок ракетної атаки, попередньо, є влучання в Миргородському районі - Полтавська ОВА

Унаслідок ракетної атаки, попередньої, є влучання в Миргородському районі, обійшлося без постраждалих, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у п'ятницю ввечері.

"Ворог укотре атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі", - написав він у Телеграм-каналі.

"На щастя, постраждалих немає", - додав Пронін.


 

Теги: #україна #полтавська_область #влучення

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