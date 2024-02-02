Унаслідок ракетної атаки, попередньо, є влучання в Миргородському районі - Полтавська ОВА
Унаслідок ракетної атаки, попередньої, є влучання в Миргородському районі, обійшлося без постраждалих, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у п'ятницю ввечері.
"Ворог укотре атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі", - написав він у Телеграм-каналі.
"На щастя, постраждалих немає", - додав Пронін.