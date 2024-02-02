Єрмак і Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

На засіданні в Києві було презентовано рамковий документ діяльності коаліції, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак наголосив, що сьогодні світ дбає про долю заручників Кремля, тож чимало країн і міжнародних організацій висловили готовність допомогти Україні повернути депортованих і вимушено переміщених дітей.

"Повернення вкрадених дітей є основою плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Це також є ключовим елементом пункту четвертого Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", - зазначив він.

Єрмак також повідомив, що Україна та Канада спільно підготували Рамковий документ Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це установчий документ, що визначає її мандат, цілі, керівні принципи та напрями діяльності.

Також у ньому пояснюється, що передбачає членство в коаліції, і визначаються шляхи, як країни можуть брати участь у її роботі. Кожна держава самостійно може визначити сфери, в яких хоче діяти, або навіть узяти на себе лідерство, з огляду на свій досвід, експертизу та ресурси.

За словами Єрмака, коаліція зосередиться на наступних основних цілях: координація спільних зусиль, обмін інформацією, зокрема на рівні розвідок, для покращення розуміння та реагування на злочинні дії Росії, об'єднання можливостей України, держав-партнерів та міжнародних організацій для підтримки цілей коаліції, активізація та координація дій, спрямованих на міцну спільну адвокацію та комунікацію.

"Вкрай важливо, що коаліція об'єднується саме навколо принципів гуманності, свободи та цінності людського життя", - зазначив він.

Коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей, зокрема виявленні місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених юних громадян України, розробці механізмів їх повернення, участі у відповідних дипломатичних переговорах. У її фокусі також будуть питання підготовки та видачі документів для встановлення особи дітей і членів їх сімей, зокрема необхідних для переміщення через кордон і, відповідно, фізичного повернення дітей в Україну. Важливою також є підтримка дітей після повернення, сприяння возз'єднанню дітей з рідними або розміщенню в сімейних формах виховання, надання необхідної реабілітаційної допомоги. Ще одним ключовим питанням є забезпечення доступу до правосуддя для дітей – жертв і свідків злочинів, притягнення винних в організації незаконних дій щодо українських дітей до юридичної відповідальності.

Зі свого боку Жолі наголосила, що сьогодні необхідно зробити все можливе для повернення та захисту незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей на батьківщину.

"Я дуже рада, що Канада разом з Україною запускає Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Наша мета полягає в тому, щоб переконатися, що ми захищаємо кожну дитину. Ми допоможемо Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, включно з державами Глобального Півдня. Залучатимемо для цього країни-партнери, експертів, громадянське суспільство", - сказала вона.

Жолі зазначила, що неприпустимо будь-яким чином використовувати дітей як інструмент під час війни. За її словами, вона була вражена розповіддю молодого чоловіка з Харківської області Сергія Чередниченка, якого примусово депортували до РФ після початку повномасштабної війни. Він розповів учасникам засідання свою історію.

Єрмак подякував усім державам, які приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Він також висловив вдячність Катару та Ватикану, які весь цей час допомагали Україні повертати депортованих дітей.

"Наша кінцева мета залишається незмінною - зробити все можливе, щоб прискорити безпечне повернення викрадених РФ українських дітей", - наголосив він.

До та під час засідання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей офіційно долучилися ще шість держав: Бельгія, Велика Британія, Данія, Коста-Рика, Нідерланди, Данія, Нідерланди та Німеччина. Загальна кількість країн-учасниць коаліції наразі становить 28.