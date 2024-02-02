Кулеба закликав ОБСЄ використовувати свої можливості для розв'язання проблеми викрадених українських дітей і цивільних

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ терміново вжити додаткових кроків для використання всіх наявних у них можливостей, щоб предметно зайнятися проблематикою викрадених РФ українських дітей і цивільних заручників.

"Особливу увагу приділили злочинній практиці РФ з викрадення українських дітей, проблемі цивільних заручників і примусової паспортизації. Я закликав ОБСЄ невідкладно вжити додаткових кроків для використання всіх наявних у них можливостей, щоб предметно зайнятися проблематикою викрадених українських дітей і цивільних заручників. Бачимо, що в цій сфері ОБСЄ може відіграти важливу роль і для звільнення наших громадян, і для розбудови міжнародних інструментів для звільнення цивільних заручників", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з нинішнім головою ОБСЄ Єном Боргом у Києві.

За словами Кулеби, з мальтійським колегою вони також обговорили сьогодні розширення документування ОБСЄ російських злочинів в Україні, зокрема воєнних і злочинів проти людства, вчинених на тимчасово окупованих територіях України.

Кулеба також подякував за оперативне реагування на ескалацію терору з боку РФ, зокрема за окрему спільну заяву та скликання спецзасідання постійної ради ОБСЄ минулого тижня.

"Не сумніваємося, що мальтійське головування й надалі активно реагуватиме на російські воєнні злочини", - додав український міністр.