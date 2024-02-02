Класифікатор професій в Україні розширено на 42 спеціальності

Перелік офіційно визнаних професій в Україні поповнився на 42 позиції, з яких 29 - у сфері інформаційних технологій, повідомило Міністерство економіки в п'ятницю.

"Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу й потреб ринку праці. Найбільше змін у сфері ІТ-технологій, де з'явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і затребувані роботодавцями. Також нові професії тепер у медичній сфері, фінансовій", - наведено в повідомленні слова заступника міністра Тетяни Бережної.

Вона також зазначила, що додалися професії, в яких виникла потреба у зв'язку з війною й подоланням її наслідків, зокрема тепер є фахівці з розмінування, у медичній галузі - протезисти-ортезисти.

Уточнюється, що до числа 29 запропонованих Міністерством цифрової трансформації нових професій увійшли, зокрема: адміністратор вебресурсів, аналітик мобільних додатків, інженер зі штучного інтелекту, розробник штучного інтелекту, розробник архітектури програмного забезпечення (ІТ), розробник хмарної архітектури, фахівець із безпеки електронних комунікацій.

Зазначено, що дев'ять професій в ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема "аналітик комп'ютерного банку даних" змінено на "аналітик даних", "аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення" - на "аналітик програмного забезпечення", "інженер із програмного забезпечення комп'ютерів" - на "інженер з програмного забезпечення" тощо.

Одночасно з класифікатора було вилучено дев'ять застарілих назв професій, наприклад "програміст прикладний", "програміст системний", "інженер із застосування комп'ютерів", "аналітик програмного забезпечення та мультимедіа".

Крім того, внесено низку позицій, у яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема: протезист-ортезист, оператор служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом "єдиного вікна"), черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, інструктор з просторового орієнтування та мобільності, фахівець із розмінування, аудитор за видами діяльності, фінансовий аналітик, оператор установок дробометного очищення, а також майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.

На сьогодні в Класифікаторі професій зареєстровано 9172 професійні назви робіт. Вони (професії, посади, заняття) систематизовані в професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).