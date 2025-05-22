Фундація Олени Зеленської представила результати всеукраїнського дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні"

Фото: https://www.president.gov.ua/

В Україні 70% підлітків не можуть назвати професію чи сферу, у якій хотіли б працювати в 30-річному віці, а кожен п’ятий ще не замислювався над вибором фаху. Водночас 82% опитаних мають обнадійливе бачення свого майбутнього.

Результати дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні" представила Фундація Олени Зеленської.

Дослідження охопило понад 10 тисяч підлітків віком 13–16 років та їхніх батьків, повідомляє Офіс президента у четвер.

"Результати "Індексу майбутнього" показують: наші підлітки зберігають віру у власне майбутнє, але потребують більшої підтримки у визначенні професійного шляху. Наше завдання – створити умови, де талант і здібності кожної дитини знайдуть застосування саме тут, в Україні", – зазначила Зеленська.

За даними дослідження, більшість кар’єрних очікувань не відповідають реальному попиту на ринку праці: підлітки віддають перевагу популярним галузям: ІТ, медіа, юриспруденція, тоді як недоукомплектовані сектори, зокрема промисловість, залишаються поза їхнім інтересом.

Наразі професійна орієнтація школярів базується переважно на спілкуванні з батьками, і лише 3% опитаних проходили стажування, 7% мали зустрічі з кар’єрними радниками, 11% відвідували екскурсії на підприємства. У селах ситуацію ускладнює відсутність позашкільних центрів і логістична недоступність.

"Ми прагнемо, щоб кожна дитина, підліток чи молода людина, незалежно від того, де вона живе, у яких умовах зростає чи який досвід пережила через війну, мала рівний доступ до навчання та розвитку", – наголосила перша леді.

Презентація результатів дослідження відбулася в межах "Фестивалю кар’єри" на ВДНГ у Києві та реалізована у співпраці з KSE Institute та ЮНІСЕФ в Україні.

Фундація Олени Зеленської втілює проєкти для дітей, підлітків та молоді у трьох напрямах: підтримка сімейних форм виховання, доступ до освіти й розвитку, психосоціальна допомога. За роки повномасштабної війни до проєктів Фундації долучилися понад 70 партнерів із більш ніж 30 країн.

"Індекс майбутнього" – ініціатива Фундації, започаткована у 2023 році. Цьогоріч її фокус зосереджений на аналізі очікувань українських підлітків щодо професійного майбутнього.