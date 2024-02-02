Події

18:17 02.02.2024

Литва передала Україні детонаційні системи й патрони до протитанкових гранатометів

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Литва передала Україні детонаційні системи й патрони до протитанкових гранатометів

Міністерство оборони Литви повідомило про передачу Україні детонаційних систем і тисячі патронів до протитанкових гранатометів.

"Литва і далі надає непохитну військову підтримку Україні. Сьогодні литовська армія доставила детонаційні системи й тисячі патронів до протитанкових гранатометів. Наша прихильність підтримці України - це не просто солідарність, це інвестиції в безпеку Європи", - ідеться в повідомленні відомства в соцмережі Х.

Як повідомляє "Радіо Свобода", йдеться про системи дистанційної детонації RISE-1 і постріли до шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав".

Теги: #литва #україна #військова_допомога

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