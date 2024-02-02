Керівництво ТЧХУ та ДСНС обговорило подальшу співпрацю

Керівництво Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) обговорило подальшу взаємодію з надання допомоги постраждалим від війни та в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Відбулася робоча зустріч керівництва Українського Червоного Хреста з керівництвом ДСНС України. У рамках зустрічі обговорили низку важливих питань, серед яких удосконалення механізму залучення потенціалу Українського Червоного Хреста до реагування з порятунку населення, яке постраждало внаслідок регулярних обстрілів території України, посилення взаємодії щодо готовності з ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

Сторони також визначили напрями подальшої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

Крім цього, ТЧХУ познайомило представників ДСНС із матеріально-технічним потенціалом для спільної роботи. Зокрема, представлено рятувальну та спеціалізовану техніку: човни, всюдиходи "Богун" та автомобілі високої прохідності, мобільні прально-лазневі комплекси, машини швидкої допомоги, вантажівки, а також мобільні пункти обігріву.

"Ми показали роботу мобільних пунктів обігріву. 10 сьогодні вже поїхали в регіони, ще 11 готуються і будуть передані найближчим часом", - повідомив заступник генерального директора Національного комітету ТЧХУ Ілля Клецьковський.

За словами тимчасового виконувача обов'язків голови ДСНС генерал-майора Володимира Демчука, "сьогодні дуже важливо комунікувати та правильно взаємодіяти, щоб ефективно застосовувати ресурс". Він наголосив, що синергія ТЧХУ та ДСНС спрямована на допомогу українським громадянам під час російських обстрілів, ліквідацію наслідків пожеж та інших кризових ситуацій.

У ТЧХУ нагадали, що Український Червоний Хрест є надійним партнером ДСНС під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Волонтери загонів швидкого реагування ТЧХУ завжди оперативно виїжджають на місця подій і надають першу домедичну й психологічну допомогу постраждалим, здійснюють їх евакуацію та транспортування, беруть участь у рятувально-пошукових операціях, розгортають мобільні теплопункти для відпочинку, обігріву й тимчасового перебування, забезпечують необхідними речами, обідами, водою рятувальників і постраждалих.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid04oaPFEoAdbQs6mSgPMqC22V4xnfYe6M2uwYQMEQXdqVidKsqodi6VrGr5n8yjz3tl