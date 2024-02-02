Події

17:23 02.02.2024

Керівництво ТЧХУ та ДСНС обговорило подальшу співпрацю

2 хв читати
Керівництво ТЧХУ та ДСНС обговорило подальшу співпрацю

Керівництво Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) обговорило подальшу взаємодію з надання допомоги постраждалим від війни та в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Відбулася робоча зустріч керівництва Українського Червоного Хреста з керівництвом ДСНС України. У рамках зустрічі обговорили низку важливих питань, серед яких удосконалення механізму залучення потенціалу Українського Червоного Хреста до реагування з порятунку населення, яке постраждало внаслідок регулярних обстрілів території України, посилення взаємодії щодо готовності з ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

Сторони також визначили напрями подальшої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

Крім цього, ТЧХУ познайомило представників ДСНС із матеріально-технічним потенціалом для спільної роботи. Зокрема, представлено рятувальну та спеціалізовану техніку: човни, всюдиходи "Богун" та автомобілі високої прохідності, мобільні прально-лазневі комплекси, машини швидкої допомоги, вантажівки, а також мобільні пункти обігріву.

"Ми показали роботу мобільних пунктів обігріву. 10 сьогодні вже поїхали в регіони, ще 11 готуються і будуть передані найближчим часом", - повідомив заступник генерального директора Національного комітету ТЧХУ Ілля Клецьковський.

За словами тимчасового виконувача обов'язків голови ДСНС генерал-майора Володимира Демчука, "сьогодні дуже важливо комунікувати та правильно взаємодіяти, щоб ефективно застосовувати ресурс". Він наголосив, що синергія ТЧХУ та ДСНС спрямована на допомогу українським громадянам під час російських обстрілів, ліквідацію наслідків пожеж та інших кризових ситуацій.

У ТЧХУ нагадали, що Український Червоний Хрест є надійним партнером ДСНС під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Волонтери загонів швидкого реагування ТЧХУ завжди оперативно виїжджають на місця подій і надають першу домедичну й психологічну допомогу постраждалим, здійснюють їх евакуацію та транспортування, беруть участь у рятувально-пошукових операціях, розгортають мобільні теплопункти для відпочинку, обігріву й тимчасового перебування, забезпечують необхідними речами, обідами, водою рятувальників і постраждалих.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid04oaPFEoAdbQs6mSgPMqC22V4xnfYe6M2uwYQMEQXdqVidKsqodi6VrGr5n8yjz3tl

Теги: #дснс #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 02.02.2024
ДСНС: На Київщині на пожежі врятовано п'ятьох дітей і двох дорослих

ДСНС: На Київщині на пожежі врятовано п'ятьох дітей і двох дорослих

12:13 31.01.2024
Керівники організацій Червоного Хреста України та Великої Британії обговорили подальшу співпрацю

Керівники організацій Червоного Хреста України та Великої Британії обговорили подальшу співпрацю

19:15 30.01.2024
ТЧХУ передало лазне-пральні мобільні комплекси в Херсонську та Запорізьку області

ТЧХУ передало лазне-пральні мобільні комплекси в Херсонську та Запорізьку області

11:29 30.01.2024
У Тернопільській області троє дітей загинули, провалившись під лід, - ДСНС

У Тернопільській області троє дітей загинули, провалившись під лід, - ДСНС

10:44 28.01.2024
ДСНС: шестеро людей отруїлися чадним газом за добу, серед них п'ятеро дітей

ДСНС: шестеро людей отруїлися чадним газом за добу, серед них п'ятеро дітей

15:51 25.01.2024
ТЧХУ та ФДМ підписали меморандум про співпрацю

ТЧХУ та ФДМ підписали меморандум про співпрацю

13:35 24.01.2024
Волонтери ТЧХУ і далі допомагають у пошукових роботах після російських обстрілів Харкова

Волонтери ТЧХУ і далі допомагають у пошукових роботах після російських обстрілів Харкова

16:41 23.01.2024
Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам ліквідовувати наслідки ракетних атак РФ у Києві та Харкові

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам ліквідовувати наслідки ракетних атак РФ у Києві та Харкові

12:30 23.01.2024
ТЧХУ попереджає про появу в соцмережах фейків про грошові виплати

ТЧХУ попереджає про появу в соцмережах фейків про грошові виплати

09:13 23.01.2024
П'ятеро людей загинули, 40 постраждали внаслідок ракетної атаки РФ по Україні - попередні дані ДСНС

П'ятеро людей загинули, 40 постраждали внаслідок ракетної атаки РФ по Україні - попередні дані ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до РФ дітей

Справу проти власника агрохолдингу Бахматюка щодо найбільшого в історії України хабара передано до суду - НАБУ

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію - голова профільного комітету Ради

Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію економічних відносин

Речник МЗС України про репортаж ZDF із Маріуполя: Вимагаємо офіційного пояснення, викривлення реальності - це не журналістика

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до РФ дітей

Посол Великої Британії в Дніпрі провів зустрічі з місцевою владою та відвідав лікарню, де лікують поранених військових

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали двоє жителів міста - ОВА

Справу проти власника агрохолдингу Бахматюка щодо найбільшого в історії України хабара передано до суду - НАБУ

Литва передала Україні детонаційні системи й патрони до протитанкових гранатометів

В ООН засудили удари РФ по Бериславу, внаслідок яких загинули французькі волонтери

Блогера Подоляку, який наводив ракети окупантів на Миколаїв, заочно засуджено до 15 років ув'язнення

Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль - Кабмін

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію - голова профільного комітету Ради

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА