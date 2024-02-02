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16:54 02.02.2024

Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль - Кабмін

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Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль - Кабмін

Кабінет Міністрів України встановив, що сукупний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включно з часом переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров'я до іншого й часом очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Рішенням внесено зміни до постанови "Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон". 

Теги: #лікування #військовослужбовці #закордон

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