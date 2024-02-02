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14:32 02.02.2024

Держприкордонслужба України поки що не отримувала офіційного підтвердження від Польщі про можливе блокування кордону

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Держприкордонслужба України поки що не отримувала офіційного підтвердження від Польщі про можливе блокування кордону

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) поки що не отримувала від Польщі офіційного підтвердження інформації про можливе повторне блокування кордону польськими фермерами, заявив представник ДПСУ Андрій Демченко.

"У відкритих джерелах ми також бачили цю інформацію, але від колег - польських прикордонників - ми поки що не отримували якогось офіційного підтвердження того, що таке може статися (блокування кордону - ІФ-У)", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він додав, що "звісно, через ті дії, які й до цього відбувалися на території Польщі, не можна виключати того, що будуть продовжені дії щодо блокування під'їзних шляхів до кордону, через що ускладнюватиметься рух вантажних транспортних засобів".

Раніше на сайті профспілки польських фермерів "Солідарність" з'явилася інформація про те, що фермери анонсували новий страйк на всіх прикордонних пунктах на кордоні з Україною, який має розпочатися о 10:00 9 лютого і триватиме до 10 березня.

"Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої сільськогосподарської спільноти. Крім того, пасивність влади Польщі та заяви про співпрацю з Єврокомісією, а також оприлюднення всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарських плодів і харчових продуктів з України не залишають нам іншого вибору, як оголосити загальний страйк", - ідеться в тексті заяви. 

 

Теги: #україна #польща #кордон

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