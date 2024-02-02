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13:54 02.02.2024

Речник МЗС України про репортаж ZDF із Маріуполя: Вимагаємо офіційного пояснення, викривлення реальності - це не журналістика

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Речник МЗС України про репортаж ZDF із Маріуполя: Вимагаємо офіційного пояснення, викривлення реальності - це не журналістика

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав канал ZDF (суспільний мовник Німеччини) дати офіційне пояснення за фактом репортажу журналіста Арміна Керпера з окупованого Маріуполя в дусі кремлівських пропагандистів.

"Викривлення реальності - це не журналістика. Ба більше, візит шефа московського бюро ZDF в окупований Маріуполь без згоди України порушує українське законодавство. Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законів України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні", - написав Ніколенко в соціальній мережі Х у п'ятницю.

Журналіст ZDF Армін Керпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж про Маріуполь під окупацією РФ. У ньому журналіст створює враження, що більшість жителів міста, яке перебуває під окупацією РФ майже два роки, налаштовані проросійськи. Він також розповідає, що місто відбудовується, не наголошуючи на тому, що його зруйнували окупанти. За його словами, "місто функціонує, працюють магазини та ресторани".

Водночас телеканал ZDF у матеріалі про репортаж зауважив, що Керпер "обрав неоднозначну фразу "місто функціонує", запевнивши, що "виділення лише цієї цитати дає лише скорочене уявлення про враження" репортера.

 

Теги: #пропаганда #мзс #маріупіль #ніколенко

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