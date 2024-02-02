Мінсоцполітики спростовує інформацію про блокування карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них

Міністерство соціальної політики України спростовує інформацію про блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них.

"Останніми днями у ЗМІ поширюється некоректна інформація від імені Мінсоцполітики щодо начебто можливого блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них. Звертаємо увагу, що Мінсоцполітики не давало жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян. По-перше, тому що жодної норми такого плану немає в законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення. По-друге, тому що Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначили, що йдеться про те, що якщо пенсіонер із числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (щонайменше шість місяців), і за такою карткою немає руху коштів, то пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту з'ясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок.

"Тому для продовження виплат такій особі держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий і сам користується своєю карткою. До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія їй і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується їй на картку", - заявили в міністерстві.

У Мінсоцполітики констатували, що щойно людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховують на її рахунок.