Події

09:45 02.02.2024

За добу окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, поранені дві людини - голова ОВА

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За добу російські окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, унаслідок цього поранення дістали двоє людей, зафіксовано 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Минулої доби військовослужбовці рф завдали 153 удари по 25 населених пунктах Запорізького краю", - написав Малашко в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

За даними ОВА, за добу 49 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку, Полтавку, Новоандріївку, Левадне, Новоіванівку, Новодарівку, Новоданилівку, Щербаки, Гуляйпільське, Малі Щербаки, П'ятихатки та Степове.

Також ворог обстріляв із РСЗВ Кам'янське.

Крім цього, окупанти завдали 103 артудари по території Оріхового, Залізничного, Роботиного, Преображенки, Малинівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Степового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

"Внаслідок ворожих артобстрілів поранення отримав 40-річний житель Малої Токмачки та 33-річний житель Преображенки", - повідомив Малашко.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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