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08:19 02.02.2024

Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

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Втрати окупантів становили 830 осіб за добу - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів, 9 танків, 19 бронемашин, 46 артсистем, 5 БПЛА, а також 57 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02. 24 орієнтовно склали особового складу - близько 387060 (+830) осіб, танків - 6331 (+9) од, бойових броньованих машин - 11792 (+19) од, артилерійських систем - 9274 (+46) од, РСЗВ/MLRS - 978 (+2) од, засобів ППО - 663 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5), крилаті ракети - 1847 (+0), кораблі/катери - 24 (+1) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49) од, спеціальна техніка - 1470 (+8)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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