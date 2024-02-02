Події

07:10 02.02.2024

Окупанти перетворили Мелітополь на суцільний полігон для військових випробувань

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Окупанти перетворили Мелітополь на суцільний полігон для військових випробувань

Російські військовослужбовці перетворили Мелітополь на полігон для військових випробувань, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Мелітополь, який до окупації славився як черешнева столиця України, ворог зробив "столицею" окупованої частини Запорізької області, адміністративним і логістичним центром, військовою базою, тепер ще й полігоном", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, у місті збирають і тестують дрони та іншу ворожу техніку. Освоювати безпілотники змушують навіть дітей.

Також, як зазначає Федоров, навколо міста влаштували тренувальні військові бази. Кілька разів на тиждень жителі чують незрозумілі вибухи та гул.

 

 

 

Теги: #мелітополь #полігон #окупанти

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