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20:00 01.02.2024

Залужний окреслив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України

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Залужний окреслив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті для CNN окреслив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України.

Так, на його думку, у 2024 році потрібно основні зусилля зосередити на: створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами; впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень; як наслідок, опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

"Отже, ми ведемо мову, що в сучасних умовах Збройні сили України разом із іншими складовими сил оборони держави, володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", - вважає Залужний.

 

Теги: #стаття #залужний

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