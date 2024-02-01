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19:20 01.02.2024

ВР пропонують визначити порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АРМА - законопроєкт

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ВР пропонують визначити порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АРМА - законопроєкт

Верховній Раді пропонують схвалити порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Відповідний законопроєкт №10451 про внесення змін до закону про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національного агентства уряд зареєстрував у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт закону пропонує доповнити закон про АРМА положеннями, які дадуть підстави та визначать порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Нацагентства, крім посад державної служби категорії "А".

Згідно із законопроєктом, для розгляду питань щодо застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національного агентства має бути створена дисциплінарна комісія, склад і положення якої затверджує голова Національного агентства.

Законопроєкт передбачає, що дисциплінарна комісія на підставі дисциплінарного провадження ухвалює рішення щодо наявності чи відсутності в діях працівника АРМА дисциплінарного проступку. Комісія також визначає, чи є підстави для притягнення співробітника до дисциплінарної відповідальності та рекомендує вид дисциплінарного стягнення.

На підставі оформленої пропозиції (подання) дисциплінарної комісії дисциплінарне стягнення на працівника центрального апарату, керівника територіального управління Національного агентства та його заступника накладає голова Національного агентства, а на працівника територіального управління - керівник відповідного територіального управління АРМА. Відповідно до законопроєкту, дисциплінарні провадження щодо заступників голови Національного агентства, які обіймають посади державної служби категорії "А", здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби.

Серед підстав для притягнення працівників Національного агентства до дисциплінарної відповідальності законопроєкт називає навмисні або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; порушення перевірки ефективності управління заарештованими активами, переданими Національному агентству в управління; нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що до працівників Національного агентства застосовуються види дисциплінарного стягнення та загальні умови їх стягнення, передбачені законом "Про державну службу".

Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено в суді.

Теги: #рада #законопроєкт

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