Події

16:50 01.02.2024

Єврорада визначила умови, на яких Україна отримуватиме макрофінансову допомогу ЄС

1 хв читати

Європейська рада ухвалила в четвер у Брюсселі постанову про перегляд довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 рр. з урахуванням допомоги Україні в EUR50 млрд і визначила умови виділення цих коштів Києву.

У документі повідомляється, що на основі щорічного звіту Єврокомісії про реалізацію фонду для України Європейська рада проводитиме щороку обговорення реалізації коштів фонду для надання рекомендацій.

"За необхідності через два роки Європейська рада доручить комісії внести пропозицію щодо перегляду в контексті нового довгострокового бюджету", - зазначено в постанові.

При цьому пояснюється, що "попередньою умовою допомоги Україні в рамках фонду має бути те, що Україна продовжить підтримувати й поважати ефективні демократичні механізми, включно з багатопартійною парламентською системою, а також верховенство закону, гарантувати повагу прав людини, зокрема і прав осіб, які належать до меншин".

У документі уточнюється, що під час реалізації цього фонду Єврокомісія та Україна "повинні вжити всіх відповідних заходів для захисту фінансових інтересів Союзу, зокрема щодо запобігання, виявлення та виправлення фактів шахрайства, корупції, конфліктів інтересів та інших порушень".

 

Теги: #умови #єврорада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 01.02.2024
Надання Україні EUR50 млрд фінпідтримки пов'язане з її зусиллями у відновленні та реформуванні - висновки Європейської ради

Надання Україні EUR50 млрд фінпідтримки пов'язане з її зусиллями у відновленні та реформуванні - висновки Європейської ради

15:09 01.02.2024
Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

13:39 01.02.2024
ЄС щороку обговорюватиме, як Україна використовує EUR50 млрд, з метою надання рекомендацій - висновки Євроради

ЄС щороку обговорюватиме, як Україна використовує EUR50 млрд, з метою надання рекомендацій - висновки Євроради

14:09 27.01.2024
Кулеба: є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого

Кулеба: є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого

16:09 29.12.2023
Уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

00:36 15.12.2023
Лідери ЄС заявляють про підтримку зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна на світові ринки

Лідери ЄС заявляють про підтримку зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна на світові ринки

00:30 15.12.2023
Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

00:23 15.12.2023
Лідери ЄС закликають "до прогресу" щодо використання для відновлення України заморожених російських активів

Лідери ЄС закликають "до прогресу" щодо використання для відновлення України заморожених російських активів

00:17 15.12.2023
Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки України, роботу буде продовжено

Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки України, роботу буде продовжено

00:13 15.12.2023
ЄС знову заявляє про продовження підтримки України у відображенні російської агресії стільки, скільки знадобиться

ЄС знову заявляє про продовження підтримки України у відображенні російської агресії стільки, скільки знадобиться

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Надання Україні EUR50 млрд фінпідтримки пов'язане з її зусиллями у відновленні та реформуванні - висновки Європейської ради

Лідери ЄС мають намір до березня вирішити питання про збільшення фінансування військової підтримки України - заява

Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка

Європарламент проголосує EUR50 млрд для України на пленарному засіданні наприкінці лютого - Мецола

ОСТАННЄ

У Миколаївській області внаслідок детонації боєприпасу одна людина загинула, ще троє постраждали - ДСНС

Лідери ЄС мають намір до березня вирішити питання про збільшення фінансування військової підтримки України - заява

ЄС продовжить надавати військову підтримку Україні та прискорить доставку боєприпасів - висновки засідання Євроради

Мінкультури вживатиме всіх заходів для передання костелу Св. Миколая в Києві громаді РКЦ до 1 травня - Шмигаль

Шмигаль: Гуманітарне розмінування є важливим напрямом роботи майбутньої посівної кампанії

Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка

Європарламент проголосує EUR50 млрд для України на пленарному засіданні наприкінці лютого - Мецола

У КПІ відкрили перше в Україні смарт-укриття для студентів Clust Space

Окупанти завдали удару по "швидкій" у Бериславському районі, лікарі не постраждали

"Укрнафта" надала НАБУ всю необхідну інформацію про закупівлі - компанія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА