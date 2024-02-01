На рейді Донузлава знищено ракетний катер окупантів - ГУР

Військовослужбовці спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) знищили в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ, що перебував на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

"Унаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, несумісних із подальшим рухом - "Івановєц" дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 млн. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - ідеться в повідомленні ГУР МО.

У ГУР зазначили, що операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.