В Аргентині затримано сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні - ДБР

Сина російського олігарха Ігоря Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні, затримано в Аргентині, вирішується питання щодо його екстрадиції, інформують у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"На підставі зібраних ДБР доказів правоохоронні органи Аргентинської Республіки затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку", - повідомляється на сайті відомства в четвер.

У бюро нагадують, що в липні 2022 року ДБР повідомило про підозру громадянину РФ і його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові. "Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин рф Ігор Чуркін - витратив гроші на власний розсуд і відмовився повертати кредитні кошти банку", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за інформацією ДБР, він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало в заставі. "Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком. Підконтрольний олігарху керівник підприємства під контролем сина олігарха подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив посадових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні", - йдеться в повідомленні.

Така заява, як пояснюють у бюро, стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

"Громадянину росії повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднане з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині). Своєю чергою керівника підприємства, який повідомив про неправдивий злочин, суд визнав винним й призначив покарання у вигляді позбавлення волі протягом двох років (зі звільненням від основного покарання з випробуванням строком один рік)", - інформують у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції росіянина в Україну.