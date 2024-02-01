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13:01 01.02.2024

Шмигаль після рішення Євроради щодо програми Ukraine Facility: Це вагомий внесок у нашу спільну перемогу

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Шмигаль після рішення Євроради щодо програми Ukraine Facility: Це вагомий внесок у нашу спільну перемогу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та лідерам країн-членів Європейського Союзу за підтримку фінансового механізму Ukraine Facility.

"Європейська Рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility. Рішення підтримали всі 27 країн - членів ЄС. Ukraine Facility - це чотирирічна програма загальним обсягом EUR50 млрд. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах, який дасть змогу залучити додаткові кошти на інвестиції.

"Вдячний президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав - членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос - це вагомий внесок у нашу спільну перемогу", - написав Шмигаль.

Теги: #шмигаль #ukraine_facility

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