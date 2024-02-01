Генпрокурор: Треба використовувати всі можливості для повернення додому депортованих РФ українських дітей

Українські прокурори перевіряють інформацію про 19 тис. 546 українських дітей, яких було примусово вивезено до РФ під виглядом гуманітарних операцій, треба використовувати всі можливості для повернення дітей в Україну, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер зазначено, що в рамках міжнародної конференції "Війна росії проти дітей" у Ризі Костін обговорив з іноземними колегами проблеми примусової депортації українських дітей і можливі рішення, що допоможуть притягнути агресора до відповідальності й повернути дітей додому. "У наших провадженнях перевіряється інформація щодо 19 тис. 546 дітей, які були примусово вивезені росією під виглядом "гуманітарних операцій", - розповів генпрокурор.

Він наголосив, що цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності: надають російське громадянство, влаштовують у російські сім'ї, змушують проходити перевиховання російською мовою, забороняють їм розмовляти українською.

"Хлопчиків-підлітків часто змушують брати участь у програмах мілітаризації", - уточнив Костін.

Генпрокурор звернув увагу на те, що такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом. Він також додав, що Незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку, що "в жодній із ситуацій, які розглядала комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановленим міжнародним гуманітарним правом. Переміщення не були виправдані ані питаннями безпеки, ані медичними підставами".

"Ми повинні використовувати кожну можливість, щоб ефективно протидіяти цим кричущим порушенням міжнародного права та повернути дітей додому. Ми не маємо ні законних, ні моральних підстав зупинятися, доки кожна дитина не повернеться додому цілою та неушкодженою", - підсумував генпрокурор.