Найближчої доби в Україні очікуються мокрий сніг і дощ

У п'ятницю, 2 лютого, уночі в усій Україні, окрім півдня, а вдень у Карпатах, Закарпатті та на сході очікується невеликий мокрий сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території країни без опадів.

У Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях уночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на високогір'ї Карпат 1-6° морозу. Удень на півдні країни 1-6° тепла.

У Києві вночі місцями невеликий мокрий сніг, удень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі й удень 0-2° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 2 лютого в Києві було зафіксовано 2020 року, вона становила 10,7° тепла, найнижчу вночі - 25,5° морозу 2012 року.

У суботу, 3 лютого, в Україні очікується мокрий сніг і дощ. Уночі в південній частині й східних областях без опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. Уночі в західних, удень у східних областях від 2° морозу до 3° тепла.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Карпатах сніг, температура 3 лютого вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу. 4 лютого вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві вночі помірний мокрий сніг, удень дощ. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.