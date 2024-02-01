Події

12:49 01.02.2024

Найближчої доби в Україні очікуються мокрий сніг і дощ

2 хв читати
Найближчої доби в Україні очікуються мокрий сніг і дощ

У п'ятницю, 2 лютого, уночі в усій Україні, окрім півдня, а вдень у Карпатах, Закарпатті та на сході очікується невеликий мокрий сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території країни без опадів.

У Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях уночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на високогір'ї Карпат 1-6° морозу. Удень на півдні країни 1-6° тепла.

У Києві вночі місцями невеликий мокрий сніг, удень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі й удень 0-2° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 2 лютого в Києві було зафіксовано 2020 року, вона становила 10,7° тепла, найнижчу вночі - 25,5° морозу 2012 року.

У суботу, 3 лютого, в Україні очікується мокрий сніг і дощ. Уночі в південній частині й східних областях без опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. Уночі в західних, удень у східних областях від 2° морозу до 3° тепла.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Карпатах сніг, температура 3 лютого вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу. 4 лютого вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві вночі помірний мокрий сніг, удень дощ. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 31.01.2024
В Україні в четвер без опадів, лише в західних і Житомирській областях мокрий сніг і дощ

В Україні в четвер без опадів, лише в західних і Житомирській областях мокрий сніг і дощ

11:55 30.01.2024
У середу в Україні буде сухо і сонячно, вночі невеликий мороз, удень - близько нуля або вище

У середу в Україні буде сухо і сонячно, вночі невеликий мороз, удень - близько нуля або вище

10:54 29.01.2024
У найближчі дві доби в Україні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

У найближчі дві доби в Україні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

12:10 27.01.2024
У найближчі дві доби в Україні майже без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

У найближчі дві доби в Україні майже без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

12:28 26.01.2024
У вихідні в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у неділю похолодає

У вихідні в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у неділю похолодає

11:43 25.01.2024
У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

13:21 22.01.2024
Найближчими днями в усій Україні, крім південного сходу, мокрий сніг або дощ, денна температура – близько 0°

Найближчими днями в усій Україні, крім південного сходу, мокрий сніг або дощ, денна температура – близько 0°

12:34 21.01.2024
В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

13:52 20.01.2024
У неділю в Україні очікується невеликий сніг

У неділю в Україні очікується невеликий сніг

13:51 18.01.2024
На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС щороку обговорюватиме, як Україна використовує EUR50 млрд, з метою надання рекомендацій - висновки Євроради

В Аргентині затримано сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні - ДБР

Лідери ЄС одноголосно схвалили EUR50 млрд для України - Мішель

Глава МВС: Нацгвардія в січні 2024 року знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

Мішель продовжує консультації з Орбаном, Макроном, Шольцом, Мелоні та іншими

ОСТАННЄ

"Укрнафта" надала НАБУ всю необхідну інформацію про закупівлі - компанія

ЄС щороку обговорюватиме, як Україна використовує EUR50 млрд, з метою надання рекомендацій - висновки Євроради

На рейді Донузлава знищено ракетний катер окупантів - ГУР

Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

В Аргентині затримано сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні - ДБР

Шмигаль після рішення Євроради щодо програми Ukraine Facility: Це вагомий внесок у нашу спільну перемогу

Генпрокурор: Треба використовувати всі можливості для повернення додому депортованих РФ українських дітей

Лідери ЄС одноголосно схвалили EUR50 млрд для України - Мішель

Глава МВС: Нацгвардія в січні 2024 року знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

Науседа оптимістичний, що рішення про EUR50 млрд для України схвалять 27 країн ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА