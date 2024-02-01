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11:38 01.02.2024

Президент Європарламенту: Рішення щодо України має бути ухвалено сьогодні, а не завтра

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Президент Європарламенту: Рішення щодо України має бути ухвалено сьогодні, а не завтра

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола переконана, що рішення про надання Україні EUR50 млрд фінансової допомоги має бути ухвалене сьогодні, а не завтра, й ухвалене одностайно. В іншому разі легітимність ЄС буде підірвано.

"Україна - наш найвищий пріоритет. Нам потрібні домовленості сьогодні, які мають бути домовленостями 27. Це вплине на нашу легітимність, наш авторитет і нашу передбачуваність. Безпека України - це безпека Європи", - заявила вона в четвер у Брюсселі після прибуття на позачергове засідання Європейської Ради.

Мецола нагадала, що в питанні виділення Україні фінансової допомоги Європейський парламент є "співзаконодавцем". "Європейський парламент хоче проголосувати (це рішення - ІФ-У) якнайшвидше для того, щоб надіслати чіткі меседжі про те, що ми знаємо, що Україна потребує EUR50 млрд для того, щоб і далі битися в цій війні для всіх нас, тому тріалог (переговори у тристоронньому форматі між Європарламентом, Комісією і Радою - ІФ-У) триває, переговори тривають. Усе, що нам потрібно, то це рішення сьогодні, бо Україні потрібні гроші вчора, а не завтра чи післязавтра. Тому рішення має бути ухвалено сьогодні, і я сподіваюся, що ми зможемо надати новини, яких Україна відчайдушно потребує сьогодні", - сказала вона.

Теги: #мецола

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