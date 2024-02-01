Події

08:39 01.02.2024

На Харківщині збито два ворожі "шахеди"

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На Харківщині збито два ворожі "шахеди"

Сили ППО збили 2 із 4 ворожих БПЛА, які атакували Харків у ніч на 1 лютого, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:15 окупанти вдарили 4 БПЛА типу Шахед-136 по м. Харків, зафіксовано влучання 2-х безпілотників по території цивільного промислового об'єкта в Основ'янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Новоосиновому внаслідок ворожих артударів загорілася господарська будівля.

Увечері 31 січня окупанти вдарили двома КАБами по Великому Бурлуку. У результаті пошкоджено фасад, дах і вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, зокрема 5 працівників лікарні. Персонал і пацієнти встигли відреагувати на сигнал повітряної тривоги.

"Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням і наглядом", - написав Синєгубов.

Крім того, внаслідок денних ворожих обстрілів у Великому Бурлуку було пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень і частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення, у Рясному - пошкоджено приватні будинки, складські приміщення, могили на місцевому кладовищі, у Вільчі - пошкоджено приватний будинок.

 

 

 

Теги: #харківська_область #ппо

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