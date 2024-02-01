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08:01 01.02.2024

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

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Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

Сили оборони за добу знищили 1000 окупантів, 12 танків, 16 бронемашин, 33 артсистем, дві РСЗВ, одну крилату ракету, 36 БПЛА, 46 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 386230 (+1000) осіб, танків - 6322 (+12) од, бойових броньованих машин - 11773 (+16) од, артилерійських систем - 9228 (+33) од, РСЗВ - 976 (+2) од, засоби ППО - 663 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36), крилатих ракет - 1847 (+1), кораблів/катерів - 23 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12267 (+36) од, спеціальної техніки - 1462 (+10)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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