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05:20 01.02.2024

Місія ЄС із захисту судноплавства в Червоному морі розпочнеться за три тижні, її очолить Греція

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Місія ЄС із захисту судноплавства в Червоному морі розпочнеться за три тижні, її очолить Греція

Командування місією із забезпечення безпеки судноплавства у водах Червоного моря неподалік від узбережжя Ємену, реалізація якої розпочнеться через три тижні, покладено на Грецію. Загалом у ній візьмуть участь представники щонайменше семи країн ЄС, повідомляє в середу грецька газета "Катімеріні".

"Я поінформував моїх колег про готовність Греції взяти на себе командування місією і запропонувати військову базу в Ларіссі для розміщення штабу місії. Нашу пропозицію було сприйнято позитивно", - наводить видання слова міністра оборони Греції Нікоса Дендіаса.

Місія отримала назву "Аспідес" ("Щит").

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, з'єднання не братиме участі в будь-яких ударах. "Мета полягає в захисті суден і запобіганні ударам по суднах. Ідеться не про участь у будь-яких діях проти хуситів, але про запобігання атакам з боку хуситів", - пояснив він.

Очікується, що деталі цієї операції стануть відомі 19 лютого на зустрічі глав МЗС країн ЄС. Однак уже відомо, що сім країн ЄС готові направити в регіон кораблі та літаки. Так, Бельгія готова відправити в оперативний район фрегат, те саме планує зробити й Німеччина, зазначає "Катімеріні".

Раніше європейські ЗМІ повідомляли, що ЄС має намір направити до Червоного моря кілька кораблів, однак ця ініціатива поки що перебуває на стадії розгляду. Зазначалося, що за початковими планами, ця операція триватиме один рік, у ній візьмуть участь щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО і посилені можливостями ведення розвідки, а також кібернетичної, супутникової та інформаційної протидії.

7 жовтня 2023 року угруповання Хамас здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав операцію проти Хамас. Ці події призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізувала атаки проти американських сил в Іраку та Сирії. Єменські заколотники-хусити, своєю чергою, стали обстрілювати судна в Червоному морі.

Теги: #місія #греція #судноплавство #червоне_море

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