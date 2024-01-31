Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали - нацполіція

Увечері в середу російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по лікарні у Великому Бурлуку, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

"О 21.45 дві УАБ у лікарню у Великому Бурлуку. Одна поруч, друга - пряме попадання. З лікарні за допомогою поліції, ДСНС евакуйовані 38 осіб, зокрема 33 хворих, з яких 2 - лежачих, 5 (осіб - ІФ-У) персоналу. Є потерпілі, дані будуть пізніше", - написав Тимошко на своїй сторінці у Facebook.

Трохи пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалих четверо.

"Чотирьом на місці було надано першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна і дах", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.