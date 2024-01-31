Вердикт Суду ООН створює прецедент для тоталітарних режимів безкарно порушувати міжнародне право

Рішення Міжнародного Суду ООН, яке відхилило більшість обвинувачень України на адресу Російської Федерації щодо Конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, створює прецедент для тоталітарних держав безкарно порушувати міжнародне право, вважає співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Ще раз зазначу своє розчарування вердиктом суду, який, як на мене, сторює небезпечний прецедент не лише для РФ, а й іншим тоталітарним країнам безкарно порушувати міжнародне право", - написала Геращенко на фейсбук-сторінці в середу.

На думку народного депутата, команді юристів, які представляють позицію України в Міжнародному Суді ООН, треба провести "ретельний аналіз нашої позиції, її захисту, поданих документів, аргументації".

Як повідомлялося, Міжнародний Суд ООН у середу відкинув більшість претензій України до Росії, що стосувалися застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.