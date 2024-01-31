Енергетичну систему України цієї зими збережено - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Повітряним силам Збройних сил України вдалося цієї зими зберегти енергетичну систему, зокрема, шляхом успішного відбиття ракетних і дронових російських атак.

"Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки: ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є і багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів", - заявив він у відеозверненні в середу ввечері.

Також, за словами президента, Україна продовжує зміцнювати свій "повітряний щит".

Водночас Зеленський заявив, що "ще треба багато пройти цієї зими, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни намагатимуться зламати наш захист, проте ми усвідомлюємо загрозу".

Глава держави подякував усім воїнам, які захищають державу і щодоби стоять на бойових чергуваннях.