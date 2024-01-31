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17:32 31.01.2024

Занедбаний гуртожиток у Київській області реконструювали на житло для ВПО - голова ОВА

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Занедбаний гуртожиток у Київській області реконструювали на житло для ВПО - голова ОВА

У Михайлівці-Рубежівці (Київська обл.) силами Ірпінської міськради, благодійного фонду "ЖИТЛО для ВПО" і польської компанії Dom Development реконструювали старий гуртожиток, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

"Занедбана будівля стала Центром соціалізації для ВПО. Тут облаштували сучасні смарт-квартири. Наразі в них мешкатимуть 53 особи. Зокрема, багатодітні сім’ї, соціальні працівники, лікарі, вчителі, працівники комунальних служб тощо. Нові оселі - соціальне житло, яке протягом 10 років не передаватиметься у приватну власність", - написав Кравченко у фейсбуці.

Квартири повністю відремонтовані, звукоізольовані, обладнані кухонними меблями, мають окремі ванні кімнати. Територію біля будівлі облаштують навесні.

Кравченко зазначив, що будівля пристосована для осіб з обмеженими можливостями.

Теги: #нерухомість #впо #dom_development

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