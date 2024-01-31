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17:30 31.01.2024

Мінкультури презентувало концепцію проєкту Національної електронної бібліотеки України

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Мінкультури презентувало концепцію проєкту Національної електронної бібліотеки України

Міністерство культури та інформаційної політики презентувало концепцію проєкту Національної електронної бібліотеки України.

"Хочу подякувати всім, хто протягом 2022-2023 років долучився до роботи з розроблення концепції, візії і самої системи електронної бібліотеки України. Ідея її створення була ще до початку повномасштабного вторгнення. Але вона набула більшої актуальності після того, як ми стикнулися з викликами війни. Збереження історичних документів, забезпечення доступності до них в електронному форматі є на сьогодні одним із викликів часу, який ми з вами успішно подолаємо, коли незабаром вийдемо на фіналізацію нашої тривалої, але системної роботи зі створення електронної бібліотеки", - наводить слова в. о. міністра культури Ростислава Карандєєва пресслужба відомства.

Зазначається, що до реалізації проєкту долучилися фахівці з національних бібліотек Польщі, Естонії, Латвії, Німеччини та Великої Британії, які надали експертну допомогу.

Також своїми напрацюваннями в галузі оцифрування документів поділилися й українські інституції - Національна історична бібліотека України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Центральна бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Згідно з повідомленням, на сьогодні робоча група конкретизувала перелік бібліотек та архівних установ, що будуть залучені до реалізації проєкту, а також здійснила аналіз кількісних та якісних показників об’єктів документальної спадщини для виявлення обсягів завдань, підготувала концепцію та план заходів для реалізації проєкту.

Теги: #мінкультури #бібліотеки

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