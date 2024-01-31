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16:39 31.01.2024

Зеленський: Майже половина з 207 звільнених полонених - захисники Маріуполя

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Зеленський: Майже половина з 207 звільнених полонених - захисники Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже половина з 207 звільнених сьогодні з російського полону українських військовослужбовців є захисниками Маріуполя.

"Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина - захисники Маріуполя", - заявив він у відеозверненні в середу.

Серед них, за словами Зеленського, військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, прикордонники.

Глава держави також повідомив, що Україна й Росія здійснили вже 50 обмінів полоненими від початку повномасштабної війни.

"Загалом 3035 людей вдалося повернути. І ми зробимо все, щоб повернути кожного й кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо", - сказав президент.

Як повідомлялося, у середу, 31 січня, Україна й Росія здійснили другий від початку року обмін військовополоненими.

 

Теги: #обмін #зеленський

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