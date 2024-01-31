Із Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей у 2023 році вдалося перемістити в безпечні місця 2,9 тис. дітей

У рамках обов'язкової евакуації населення з Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей вдалося перемістити в безпечні місця 2 940 дітей у 2023 році, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Загалом за 2023 рік у безпечні місця вдалося евакуювати 2940 дітей. Це стало можливим завдяки погодженню Координаційним штабом дев’яти рішень обласних військових адміністрацій щодо проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із їхніми батьками, особами, які їх замінюють, з окремого населеного пункту в місцевості, де тривають бойові дії", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Також зазначається, що за період з листопада 2022 року по грудень 2023 року 62 тис. евакуйованих осіб отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму майже 145 млн грн.