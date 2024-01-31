Події

09:02 31.01.2024

Зранку окупанти знову обстріляли Херсон, поранено чоловіка

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Зранку окупанти знову обстріляли Херсон, поранено чоловіка

Зранку окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, поранено чоловіка, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко станом на 08.44 середи.

"Близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 р.н. Наразі його госпіталізовано з вибуховою травмою та пошкодженням судин підколінної ділянки. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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