Події

08:20 31.01.2024

Українські воїни за добу ліквідували 1090 окупантів і понад 50 артсистем противника

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Українські воїни за добу ліквідували 1090 окупантів і понад 50 артсистем противника

Сили оборони знищили 1090 окупантів, 10 танків, 32 бронемашини, 51 артсистему, 2 реактивні системи залпового вогню, 16 безпілотників, 44 одиниці авто та спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України інформацію про втрати ворога станом на ранок 31 січня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 385230 (+1090) осіб, танків - 6310 (+10) од, бойових броньованих машин - 11757 (+32) од, артилерійських систем - 9195 (+51) од, РСЗВ - 974 (+2) од, засоби ППО - 663 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7100 (+16), крилаті ракети - 1846 (+0), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12231 (+40) од, спеціальна техніка - 1452 (+4)", - зазначається у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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