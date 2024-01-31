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06:57 31.01.2024

31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 707 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 707 RUSSIAN AGRESSION

31 січня відзначають Міжнародний день зебри, День скотча.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Печерського.

Міжнародний день зебри

31 січня щорічно у світі відзначають Міжнародний день зебри. Цей день було засновано задля збереження цих унікальних тварин.

Ще цього дня:

1917 - Німецький кайзер Вільгельм II підписав наказ про необмежену підводну війну проти торговельних шляхів союзників;

1950 - Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розроблення водневої бомби, зброї, що теоретично в сотні разів потужніша за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму і Нагасакі під час 2-ї Світової війни;

1958 - Здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі "Експлорер-1", який встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;

1961 - США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Ракета на швидкості 8000 км/год піднялася на висоту 250 км над Землею. Шимпанзе повернулася на Землю без пошкоджень;

1999 - Учені з університету Алабама (США) отримали, на їхню думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок в Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому;

2000 - Поблизу острова Анакапа сталася авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, у якій загинули 88 осіб;

2009 - У Кенії щонайменше 113 людей загинули і понад 200 осіб дістали поранення внаслідок загоряння розлитої нафти поблизу міста Моло;

2020 - Велика Британія вийшла з Європейського Союзу та Євратому.

Церковне свято

Єпископ Микита, пам'ять якого відзначають цього дня, шанується в лику святителя. Він народився в Києві, в ранньому віці прийняв чернечий постриг і пішов у затвор. Відомо, що Микита зазнав спокуси і не витримав її: диявол змусив його відмовитися від читання Євангелія. Утім, після того як бісів із ченця вигнали, він "віддався стриманості та послуху, внаслідок чого перевершив багатьох у чеснотах".

Іменини: Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #церковне_свято #31січня

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