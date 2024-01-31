Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду про швидке переміщення військ НАТО

У вівторок, 30 січня, Німеччина, Нідерланди і Польща підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократії, що перешкоджає швидкому транскордонному переміщенню військ і зброї вздовж одного з головних коридорів, що ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО, повідомляє Reuters.

"Географія така, яка вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко переміщатися з Нідерландів через Німеччину до Польщі", - сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, наголосивши, що вкрай важливо створити умови, які дають змогу швидко розгорнути військові сили до того, як виникне якийсь можливий конфлікт.

Зазначається, що внаслідок вторгнення Росії в Україну 2022 року і НАТО, і Європейський Союз почали прискорювати підготовку на випадок виникнення військового конфлікту з Москвою. За такого сценарію очікується, що США та інші союзники по НАТО направлять великі військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину і Польщу на східний фронт.

Як пише Reuters, НАТО попередила своїх членів, що занадто велика бюрократична тяганина перешкоджає пересуванню військ Європою, і ця проблема може призвести до серйозних затримок у разі початку конфлікту з Росією.