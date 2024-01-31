У Харкові троє постраждалих унаслідок влучень ворожих БпЛА

У Харкові троє постраждалих унаслідок влучань ворожих БпЛА, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ніч на 31 січня.

"Троє цивільних людей дістали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці", - написав він у Телегам-каналі.

Раніше повідомлялося, що в Харкові після вечірньої ворожої атаки дронів зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

"Є влучання в приватний житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Також зафіксовано пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру! Огляд місць триває", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

