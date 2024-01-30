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22:32 30.01.2024

Новий законопроєкт про мобілізацію розширює коло осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

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Новий законопроєкт про мобілізацію розширює коло осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

Новий законопроєкт Кабінету міністрів про мобілізацію розширює коло осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані керівники міністерств та їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а також судді, судді Конституційного суду, члени Вищої Ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів, дисциплінарні інспектори ВРП.

Також розширено коло осіб, звільнених від призову, за рахунок працівників Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ, установ експертної служби МВС (у чинному законі ця норма поширюється на працівників органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони, Збройних Сил, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державного прикордонної служби, Управління державної служби безпеки, Служби безпеки, Національної гвардії.

Призову на військову службу під час мобілізації в особливий період не підлягають також: здобувачі фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий (крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту), а також докторанти й особи, зараховані на навчання в інтернатуру.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану і були звільнені зі служби в запас у зв'язку із закінченням строку служби або у зв'язку зі звільненням з полону. Такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Окрім цього законопроєкт уточнює, що не можуть бути мобілізовані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто має заборгованість зі сплати елементів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Від мобілізації також звільняються жінки і чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісти зниклим, оголошений померлим.

У категорії осіб, які звільнені від мобілізації - усиновителі, які утримують дітей, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування; опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.

Згідно із законопроєктом особи з інвалідністю в особливий період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
У законопроєкті збережено норму чинного законодавства, що не підлягають мобілізації народні депутати, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Як повідомлялося, урядовий законопроєкт №10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Теги: #рада #україна #мобілізація #законопроєкт

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