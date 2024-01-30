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19:55 30.01.2024

Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

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Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

Виробництво вітчизняної зброї є для України "виробництвом свободи", сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок.

"Сьогодні провів нараду з Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів і боєприпасів. Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо: додаємо нові позиції. Триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки - це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України", - сказав Зеленський.

В умовах повномасштабної війни, зазначив він, "саме сила є основою свободи".

"І, до речі, окремо сьогодні міністр доповів щодо виробництва далекобійних дронів. Це одне з ключових завдань для ОПК", - наголосив Зеленський.

Теги: #боєприпаси #дрони #зеленський

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