Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги

Генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Ми обговорили важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської безпекової допомоги та зусилля Міністерства оборони щодо здійснення такого нагляду", - написала посол у соцмережі Х.

29 січня посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що до Києва прибули три генеральні інспектори від Міністерства оборони США, Держдепартаменту та USAID.