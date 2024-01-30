Події

19:43 30.01.2024

Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги

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Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги

Генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Ми обговорили важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської безпекової допомоги та зусилля Міністерства оборони щодо здійснення такого нагляду", - написала посол у соцмережі Х.

29 січня посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що до Києва прибули три генеральні інспектори від Міністерства оборони США, Держдепартаменту та USAID.

 

 

 

Теги: #сша #міноборони #інспекція

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