Глава МВС: Разом із посольством США створюємо систему відбору на керівні посади в Національній поліції

Міністерство внутрішніх справ України спільно з посольством США в Україні розпочали процес створення системи відбору на керівні посади в Національній поліції, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні провів установчу зустріч із Джошуа Тембладором, керівником відділу з правоохоронних питань посольства, і Тревісом Бруксом, аташе DEA при посольстві", - написав глава МВС у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, основний акцент буде зроблено на прозорості та якості відбору керівників Національної поліції всіх рівнів.

"Завдання - осучаснити критерії та вимоги для зайняття керівної посади, чітко визначити строки та відповідальні органи, які проводитимуть перевірку кандидата. І ця перевірка має бути всеосяжною. Враховувати всі сфери життя людини, її бекграунд і репутаційні ризики", - пояснив Клименко.

Водночас він додав, що немає завищених очікувань щодо того, що ситуація кардинально зміниться протягом кількох місяців.

Після Нацполіції систему добору керівників буде впроваджено в Державній службі з надзвичайних ситуацій.