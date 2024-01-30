У Тернопільській області троє дітей загинули, провалившись під лід, - ДСНС

Водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій у вівторок, 30 січня, вилучили тіла трьох підлітків із місцевого ставка біля с. Переволока Чортківського району Тернопільської області.

"Діти зникли 28 січня: вийшли з дому й не повернулися. До пошуково-рятувальних робіт залучалися 40 рятувальників, з яких вісім водолазів, також 10 од. техніки", - повідомляє пресслужба ДСНС у телеграм-каналі.

Зазначається, що загиблі діти були 2009, 2010 і 2011 років народження.

ДСНС закликає батьків стежити за дозвіллям дітей і навчати їх правил безпечної поведінки взимку.