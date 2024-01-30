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08:12 30.01.2024

Втрати окупантів становили 960 осіб за добу

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Втрати окупантів становили 960 осіб за добу

Сили оборони за добу ліквідували 960 окупантів, 10 танків, 29 бронемашин, 31 артсистему, три ППО, 35 БПЛА, а також 47 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 384140 (+960) осіб, танків - 6300 (+10) од, бойових броньованих машин - 11725 (+29) од, артилерійських систем - 9144 (+31) од, РСЗВ - 972 (+0) од, засоби ППО - 663 (+3) од, літаків - 332 (+1) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7084 (+35), крилаті ракети - 1846 (+0), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12191 (+42) од, спеціальна техніка - 1448 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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