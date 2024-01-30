ППО знищила 15 із 35 ударних БПЛА ворога

Українська ППО ліквідувала 15 із 35 ворожих ударних безпілотників, запущених окупантами з трьох напрямків по кількох українських областях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 30 січня ворог атакував 35 ударними БПЛА типу️ "Shahed-136/131" із трьох напрямків, Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, Чауда - Крим і двома зенітними керованими ракетами С-300.

Повідомляється, що частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись вразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

Повітряні сили зазначили, що до відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.